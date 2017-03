Giliran sang Jenderal Zod Digosipkan Perankan Cable di Deadpool 2

LOS ANGELES - Casting untuk pemeran Cable menjadi salah satu topik hangat yang selalu diperbincangkan di antara fans Deadpool. Setelah Brad Pitt, Laporan The Hollywood Reporter menyebutkan, pemeran Jenderal Zod di Man of Steel, Michael Shannon, menjadi salah satu kandidat kuat untuk memerankan Cable

Namun, jadwal Michael yang padat bisa menjadi salah satu kemungkinan sandungan terbesar baginya untuk menerima peran tersebut.



Michael baru saja menandatangani kontrak untuk film indie What They Had yang akan mulai syuting musim semi mendatang. Sementara Deadpool 2 dijadwalkan bakal memulai syuting di Vancouver, Kanada, selama musim panas.



Cable adalah alter ego Nathan Summer, putra Scott Summer alias Cyclops dari X-Men. Dia datang dari masa depan ke masa kini dan merupakan musuh bebuyutan Deadpool.



Sebelumnya, David Harbour dan Kyle Chandler juga dikabarkan dibidik untuk peran itu. Tapi, hanya David yang dianggap sebagai calon kuat.



Sementara, Brianna Hildebrand akan kembali menjadi salah satu bintang di Deadpool 2 sebagai Negasonic Teenage Warhead. Di film ini, tokoh mutant muda itu akan lebih keren.



“Saya sangat senang. Saya baru melihat sejumlah ide, tidak ada yang begitu konkret atau apa. Tapi, saya kira keren karena dia tumbuh dan dewasa dan dia masih punya banyak rasa sebagai anak punk,” papar Brianna seperti dikutip Contactmusic.



Brianna juga mengklaim dia mengaitkan karakternya dengan baik karena dia bisa mengaitkannya dengan kemarahan remaja yang diperlihatkan Negasonic.

“Saya merasa begitu dekat dengan Negasonic karena dia mengingatkan saya pada diri saya. Seperti Brianna yang muda, ABG dan marah, begitu dia mengingatkan saya. Saya seperti, ‘Oh! Dia keren. Saya mendapatkan dia, tahu?’ Jadi, yah. Sangat menyenangkan melihat orang seperti dia juga karena terasa seperti orang-orang menyukai saya atau bagian saya ada di sana,” ujar dia.



Dikutip dari Aceshowbiz, David Leitch akan menyutradarai film ini menggantikan Tim Miller yang menukangi film pertama. Ryan Reynolds kembali memerankan Deadpool. Sedangkan Stefan Kapicic diperkirakan kembali sebagai Colossus dan Zazie Beetz akan bergabung dengan film ini sebagai Domino. Deadpool 2 dijadwalkan tayang pada 2018.