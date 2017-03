Lagu Baru John Mayer Ternyata untuk Katy Perry

LOS ANGELES - John Mayer rupanya masih belum moved on dari kisah cinta terdahulunya. Baru-baru ini, John mengonfirmasi bahwa single terbarunya yang berjudul Still Feel Like Your Man adalah tentang Katy Perry.

"Siapa lagi coba yang kupikirkan? Dan dengan demikian, faktanya adalah aku tidak berkencan dengan banyak orang dalam kurun waktu lima atau enam tahun terakhir. (Bersama Katy Perry) adalah hubungan cinta satu-satunya," jelas John seperti dilansir Aceshowbiz, Jumat (24/3/2017).

Still Feel Like Your Man adalah lagu yang dirilis dalam album EP The Search for Everything: Wave Two. Dalam liriknya, pelantun hits Gravity ini bercerita tentang seorang lelaki yang masih merasa seperti kekasihnya.

"I still keep your shampoo in mu shower/ In case you wanna wash yout hair/ And I know that you probably found yourself someone somewhere/ But I do not really care, cause as long as it is there/ I still feel like your man," bunyi lirik lagunya.

Katy dan John sempat menjalin hubungan putus-nyambung selama tiga tahun. Keduanya akhirnya resmi berpisah pada tahun 2015.

Di tahun 2013, kepada Ellen DeGeneres, John mengatakan bahwa Katy ingin hubungan cintanya tak terlalu disorot oleh media. Rupanya Katy memang ingin menjalin hubungan cinta yang tak terlalu digembar-gemborkan seperti pasangan selebriti lain.

John sendiri merupakan salah satu selebriti yang kerap memacari selebriti top Hollywood. Sebut saja Jennifer Aniston, Taylor Swift, Jessic Simpson, dan Jennifer Love Hewitt pernah masuk dalam daftar mantan kekasihnya.