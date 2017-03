Keempat Finalis Rising Star Indonesia Season 2 sangat Membanggakan

JAKARTA - Tinggal menghitung hari, sang pemenang ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia Season 2 siap diumumkan. Berlangsung sekira enam bulan lebih kini menyisahkan empat kontestan Fauziyah Khalida, Trio Wijaya, Andmesh Kamaleng, dan ZerosiX Park yang berebut bangku jawara.

Bertajuk Looking For The Best Singers in Indonesia, Programming & Production Director RCTI, Dini Putri mengungkapkan bakat keempat kontestan patut diacungin jempol.

"Keempat kontestan yang lolos ke Grand Final ini yang terhebat dan memiliki bakat sangat mumpuni untuk menjadi bintang di masa depan," katanya saat jumpa media di komplek MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (23/3/2017).

Pada malam puncak Grand Final Rising Star Indonesia Season 2 nanti, para kontestan akan tampil kolaborasi dengan seluruh expert termasuk Rosaa, Judika, Armand Maulana, Anang Hermansyah, Ariel Noah.

Di sisi lain Operational Manager Production RCTI, Fabian Dharmawan menegaskan para grand finalis Rising Star Indonesia Season 2 jauh lebih spesial ketimbang sebelumnya. Bagaimana tidak, empat kontestan yang lolos didominasi oleh para pria.

"Saya bangga sekali dengan Rising Star yang sekarang. Kalau sebelumnya finalis didominasi wanita sekarang ini didominasi oleh pria. Dan mereka juga tidak ada yang dari pulau Jawa," jelas Fabian.

Sementara itu puncak Grand Final Rising Star Indonesia Season 2 sendiri bakal digelar Senin, 27 Maret 2017 di Studio 14 MNC pada pukul 21.00 WIB.