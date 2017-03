Finalis Rising Star Indonesia Season 2 Siap Rebut Gelar Juara

JAKARTA - Ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia Season 2 sudah memasuki babak akhir. Empat kontestan siap memperebutkan kursi jawara pada malam puncak Grand Final yang akan digelar pada Senin, 27 Maret 2017 di Studio 14 MNC pukul 21.00 WIB.

Fauziyah Khalida, Trio Wijaya, Andmesh Kamaleng serta ZerosiX Park bersaing ketat untuk meraih hadiah utama berupa mobil mewah beserta uang tunai dengan nominal yang luar biasa. Demi menampilkan pertunjukkan yang spektakuler, mereka mengaku berlatih tiada henti.

"Kalau aku pribadi latihan yang banyak. Pahami lagu dan belajar bagaimana menyampaikan lagu dengan hati," kata Trio dalam jumpa media di komplek MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (23/3/2017).

Tak hanya itu, para konsentantan juga mulai menjaga stamina supaya tetap tampil prima di malam puncak Grand Final nanti. "Ia pasti jaga kesehatan. Kita juga menghapalkan lirik lagu lima buah," imbuh Andmesh.

Menjadi satu-satunya group yang berhasil lolos ke babak final, ZerosiX Park mengaku bekerja lebih ekstra. Mereka mengaransemen beberapa lagu secara pribadi untuk melawan ketiga kontsetan lainnya.

"Waktu dan jadwal kita semakin padat. Kita buat aransemen jadi curi-curi. Kita mau menampilkan pertunjukkan yang spektakuler dengan memasukkan lebih banyak gimmick," jelas ZerosiX Park.

Usung tema Looking For the Best Singers in Indonesia, keempat kontestan Grand Final Rising Star Indonesia Season 2 berasal dari ras yang berbeda. Fauziyah asal Sumatera Barat, Trio asal Medan, Andmesh asal Kupang dan ZerosiX Park asal Samarinda.