Pasca Bercerai, Hubungan Dian Pelangi dan Mantan Suami Membaik

JAKARTA - Perceraian yang melanda rumah tangga Dian Pelangi dan Tito Haris Prasetyo, nampaknya tidak menghalangi keduanya untuk tetap menjaga hubungan baik. Ia bahkan mengaku masih menjalin silaturahmi yang cukup baik dengan pria yang menikahinya di tahun 2011 lalu.

"Baik-baik saja kok semuanya, kita masih silaturahmi, tadi juga habis ketemu ada urusan. Karena kita bukan orang yang cari sensasi ribut-ribut, kita ya sudah jalani saja apa adanya sekarang," ungkap Dian yang ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (23/3/2017).

"Hubungan tetap baik, i'm happy for him, his happy for me as well," sambungnya.

Meski sudah berpisah sejak September 2016 lalu, mantan pasangan yang sempat menikah ditahun 2011 ini mengaku tidak ada ke canggungan saat bertemu.

Keduanya bahkan sempat berada satu frame saat mengupdate kegiatan mereka melalui Instagram Stories, dan masih sama-sama memanggil dengan sebutan Adik dan Mas.

"Enggak (canggung). Tadi juga kita update-update InstaStories, pokoknya kayak kakak adik," paparnya.

"Dia juga manggil masih sama. Dia manggil adik, aku manggil dia mas. Status saja beda. Tapi dia misal butuh, ya tetap bantu," tandasnya.