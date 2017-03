Ciee, Gita Gutawa Bicara Soal Cowok Idaman hingga Nikah Muda

JAKARTA - Gita Gutawa tampak adem ayem saja tanpa menunjukkan kedekatannya dengan pria manapun. Penyanyi muda ini memiliki satu syarat sederhana untuk tipe pria idamannya yaitu dekat dengan keluarga.

"Tipe cowok, ya intinya yang penting baik. Karena aku deket sama keluargaku, ya harus bisa deket sm kelaurga juga," ujar Gita saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (23/3/2017).

Meski membantah adanya seleksi keluarga karena baginya sang ayah Erwin Gutawa memiliki image galak, Gita memilih untuk pria yang menjadi pasangannya nanti bisa nyambung bersama keluarganya.

Melihat sederet selebriti muda yang melakuak pernikahan muda tak membuat Gita ikut-ikutan. Ia kembali pada syarat tipe pria idamannya yang harus kenal lebih dekat dahulu dengan keluarganya, bukan karena ada larangan dari keluarga.

"Enggak ada larangan atau apa. Cuma dari aku pribadi aja. Aku lagi sendiri aku pasti pengennya mengenal dulu calon aku nantinya. Aku rasa emang gak ada rencana dalam waktu dekat. Tapi ya we never know. Enggak tahu," tutupnya.