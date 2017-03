Shania 'JKT48' Antar Kepergian Jiro Inao Lewat Lagu So Long

JAKARTA - Satu per satu member JKT48 mulai buka suara soal perasaannya ditinggal sang manajer asal Jepang bernama Jiro Inao yang meninggal dunia pada beberapa hari lalu. Shania Junianatha misalnya.

Kapten Tim J tersebut menulis potongan lirik lagu terbaru milik JKT48 berjudul So Long untuk menggambarkan suasana duka yang dirasakannya.

"And our memories, will keep us company. Embrace tomorrow, because it will make us stronger.' So Long," tulis Shania, Kamis (23/3/2017).

Gadis yang akrab disapa Shanju tersebut tak banyak mengunggah ungkapan kesedihannya. Ia hanya memasang warna hitam pada unggahan tersebut.

JKT48 ditinggal Jiro Inao yang dikabarkan meninggal dunia pada 21 Maret 2017 akibat bunuh diri di kediamannya di Pondok Cina, Tangerang Selatan. Semenjak kepergian sang manajer, para pelantun Heavy Rotation tersebut absen dari sejumlah kegiatan, ulang tahun dahSyat ke-9 salah satunya.