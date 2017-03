Ungkapan Kesedihan Melody Ditinggal Pergi Manajer JKT48

JAKARTA - Suasana duka masih menyelimuti JKT48 karena ditinggal oleh sang manajer Jiro Inao pada 21 Maret 2017. Melody Nurramdhani menjadi salah satu personel JKT48 yang merasa kehilangan. Hal ini terlihat dalam unggahan di Twitter miliknya.

Everyone who says hello will one day say goodbye. Sometimes without warning or giving a reason why. Rest in peace, Jiro-san! We love you :') — Melody Nurramdhani (@melodyJKT48) 22 Maret 2017

Dalam cuitan yang ditulis pada 22 Maret pukul 11.52 WIB tersebut, gadis berdarah Sunda menuliskan ungkapan sedihnya mengingat perpisahan tanpa pertanda satupun.

"Everyone who says hello will one day say goodbye. Sometimes without warning or giving a reason why. Rest in peace, Jiro-san! We love you :')" tulis Melody.

Kesedihan yang dirasakan kapten Tim T dan GM Theater JKT48 ini mendapat reaksi serupa dari para fans. Mereka ramai memberikan dukungan untuk para member dan Melody khususnya.

"Turut berduka cita sedalam2nya teteh stay strong ya kamu :')" tulis @ZandiJH.

"Tanggung jawab kamu lebih gede ya skrg. kuat ya :') kalo ada yg kepikiran jangan dipendem² :')" tulis @bawango.

Sekadar diketahui, meninggalnya Jiro Inao diketahui akibat bunuh diri di kediamanannya di kawasan Pondok Cina, Tangerang Selatan. Jasadnya ditemuikan di kamar mandi oleh istrinya. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tetap tak tertolong.