Demi Lovato Tertawakan Foto Syur Dirinya yang Tersebar

LOS ANGELES – Demi Lovato justru menertawakan foto syurnya yang baru-baru ini tersebar. Menurutnya, besarnya isu tersebut justru jadi lucu, melihat penampilan foto yang tersebar dan kebiasaannya di masa lalu.

“Aku suka bagaimana semua orang jadi geger gara-gara satu foto,” tulis Demi di Twitter, Rabu (22/3/2017).

I love how everyone's freaking out about one picture. It's not nude and it's just cleavage 😂