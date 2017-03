Kenalkan Dua Karakter Baru di Transformers: The Last Knight

Transformers The Last Knight (Foto: Comingsoon)

LOS ANGELES - Transformers: The Last Knight merilis poster bergerak untuk memperkenalkan karakter-karakternya. Dalam kesempatan itu, Transformers: The Last Knight sekaligus menampilkan dua karakter baru mereka, Cogman dan Sqweeks.

Dikutip dari Entertainment Weekly, Kamis (23/3/2017), Transformers: The Last Knight untuk pertama kalinya memperlihatkan dengan jelas karkater Cogman dan Sqweeks. Keduanya memiliki bentuk, ukuran, dan karkater yang berbeda.

Cogman dijelaskan sebagai pembantu tua berusia ratusan tahun yang memiliki masalah dengan emosinya. Cogman dikenal sebagai sahabat karib dari Sir Edmund Burton. Dalam poster, Cogman terlihat memberikan hormat.

Karakter kedua adalah Sqweeks. Berbanding terbalik dengan Cogman, Sqweeks merupakan robot kecil. Di poster, karakter yang didominasi warna biru berkarat ini diperlihatkan berjalan sebelum akhirnya berkacak pinggang.

Selain memperkenalkan Cogman dan Sqweeks, Transformers: The Last Knight juga mengunggah poster bergerak karakter-karakter lain seperti Optimus Prime, Megatron, dan Bumbleblee. Film ini dijadwalkan rilis 23 Juni 2017 nanti.