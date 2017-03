Daftar Film Animasi yang Memasukkan Karakter LGBT

How to Train Your Dragon (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Sebulan terakhir dunia perfilman ramai dengan munculnya karakter LGBT di Beauty and the Beast. Menyusul live-action Disney tersebut, film superhero Power Rangers juga mengumumkan memasukkan karakter LGBT di film mereka.

Namun, karakter LGBT sebenarnya tak hanya hadir di film-film live action. Tanpa disadari, karakter-karakter LGBT juga sudah dimunculkan di sejumlah film animasi yang menjadi konsumsi anak-anak.

Sejumlah film animasi yang memasukkan karakter LGBT adalah:

1. Frozen

Seiring dengan popularitas Frozen, muncul petisi untuk membuat Frozen 2 di mana ceritanya fokus pada sosok Elsa dan pacar perempuannya. Netizen membuat petisi dengan hashtag #GiveElsaGirlfriend dan ingin agar Elsa menjadi putri pertama Disney yang menyukai sesama jenis.

2. Finding Dory

Karakter LGBT di Finding Dory bukan muncul dari tokoh utama, melainkan dua tokoh pembantu yang muncul sekilas. Sejak perilisan trailernya, kemunculan dua karakter itu langsung membuat heboh. Diceritakan dua orang wanita dimana salah satunya berambut pendek seperti pria terkejut melihat kereta bayi mereka berisi gurita.

3. How to Train Your Dragon 2

Ketika film pertama sukses besar tanpa kontroversi, tidak demikian dengan sekuel How to Train Your Dragon. How to Train Your Dragon 2 ramai diperbincangkan bukan hanya karena cerita bagusnya, tapi juga terungkapnya fakta bahwa Gobber adalah seorang gay. Di salah satu adegan yang memperlihatkan Gobber dengan orangtuanya, Gobber mengatakan jika menikah dengan perempuan tak pernah terlintas dalam pikirannya. Demikian seperti dilansir EW.

4. ParaNorman

Film keluaran 2012 ini menjadi pelopor munculkan karakter gay di film animasi. Di bagian terakhir ParaNorman, diperlihatkan karakter Mitch (suara oleh Casey Affleck) yang bicara tentang pacar lelakinya. Ini menjadikan Mitch sebagai karakter gay pertama di film animasi di era modern ini.