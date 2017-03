Brad Pitt Jadi Cable di Film Deadpool 2?

LOS ANGELES – Isu tentang pemeran Cable di film Deadpool 2 semakin memanas. Berbagai aktor baru lagi-lagi digadang akan menjadi pemeran teman baik Deadpool tersebut.

Teori tentang Brad Pitt itu berasal dari cuitan editor media Tracking Board, Jeff Snider. Di cuitan Twitter yang ditulis Rabu (22/3/2017) itu, Jeff menulis,

”Menarik jika Brad Pitt jadi Cable.”

Jeff juga membicarakan seorang aktris yang akan tampil di film Spider-Man:Homecoming, Isabella Amara.

Kendati demikian, Isu ini sudah sering kali terjadi sebelumnya. Selain Brad, dari Pierce Brosnan, Stephen Lang, dan David Harbour juga digosipkan menjadi pemeran Cable. Bahkan setelah mencuitkan tentang Brad Pitt, Sneider kembali memikirkan aktor lain. Aktor-aktor yang dimaksud Jeff adalah Sean Bean atau Kiefer Sutherland.

We're talking about who could play Cable in the office. Sean Bean or Kiefer Sutherland could be pretty cool... https://t.co/BoKnrvvPZA