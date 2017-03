Serius Jadi Aktor, Park Hyung Sik Keluar dari Star Empire

SEOUL – Penyanyi dan aktor Park Hyung Sik dikabarkan segera pindah agensi. Menurut isu yang berkembang, ia memilih untuk beralih ke agensi seni peran dan fokus menjadi seorang aktor.

Sumber dari dalam industri hiburan (K-Pop) menyebut, Park Hyung Sik akan bergabung dengan UAA (United Artists Agency) setelah kontraknya dengan Star Empire berakhir.

Dimintai konfirmasi terkait kabar ini, UAA tak menampik. Namun mereka menegaskan belum ada keputusan.

“Kami telah mengadakan pertemuan, namun hal itu belum dikonfirmasi,” kata mereka sebagaimana dilansir Soompi, Rabu 22 Maret 2017.

Sementara itu, sumber dari Star Empire menyebutkan akan mengambil keputusan setelah drama yang dibintangi Park Hyung Sik berakhir.

“Dia telah mengadakan pertemuan dengan UAA tetapi langkah berikutnya belum dikonfirmasi. Dia saat ini masih sibuk dengan shooting drama. Dia akan mengambil keputusan setelah shooting drama,” kata Star Empire.

Park Hyung Sik debut pada 2010 sebagai anggota dari ZE:A dan juga menjadi seorang aktor. Ia telah membintangi Nine, Heirs, High Society, Hwarang, dan sekarang Strong Woman Do Bong Soon.

Jika benar ia akan bergabung dengan UAA, Park Hyung Sik akan satu manajemen dengan Song Hye Kyo, Yoo Ah In, dan artis papan atas lainnya.