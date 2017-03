Kisah Petrus dan Catherine, Cerita Nyata Dibalik Beauty and The Beast

LOS ANGELES – Di balik kesuksesannya di berbagai negara, kisah cinta si cantik Belle dengan sosok buruk rupa, Beast, ternyata terinspirasi dari kisah nyata lho, enggak percaya?

Dilansir The Sun, Rabu (22/3/2017), kisah cinta Belle dan Beast diangkat dari kisah nyata yang terjadi sekitar abad ke-16. Kisah cinta itu terinspirasi dari pasangan suami istri, Petrus Gonvalus dan Catherine.

Petrus, pria kelahiran Tenerife, Spanyol, 1537 ini mengalami kelainan hipertrikosis yang membuat pertumbuhan rambut di tubuhnya tidak normal. Pertumbuhan rambut di tubuhnya yang sangat lebat membuatnya dijuluki sebagai manusia serigala. Kondisi tersebut membuatnya dikucilkan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan, pada usia 10 tahun, ayahnya tega memberikannya sebagai hadiah kepada Raja Henry dari Prancis. Ironisnya, ia justru dikurung di sebuah kebun binatang yang berada di Prancis.

Kondisi itu justru membuat Petrus fasih berbahasa Prancis, Italia, dan Latin. Ia juga sedikit mengerti bahasa hewan. Setelah sekian lama dikurung, ia kemudian bebas dan memilih hidup menyendiri di sebuah kastil.

Mengutip Mirror, suatu hari, Petrus menikah dengan seorang gadis cantik bernama Catherine di sebuah gereja. Sayangnya, saat itu pengantin wanitanya justru terlihat ketakutan melihat wajahnya yang seperti monster. Beruntung, Catherine berhasil mengendalikan rasa takut dan melanjutkan pernikahan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, Catherine benar-benar jatuh cinta dengan Petrus, pria yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Sifat penyayang, lemah lembut, dan berani yang ditunjukkan Petrus lambat laun mampu meluluhkan hatinya. Keduanya dikaruniai tujuh anak dari pernikahan yang langgeng selama 45 tahun itu.

Kisah cinta Petrus dan Catherine inilah yang menginspirasi Gabrielle Suzanne de Villene, seorang penulis asal Prancis, menulis novel bertajuk La Belle et la Bete, yang terkenal dengan nama Beauty and The Beast. Buku ini kali pertama diterbitkan pada 1740.