The Liar and His Lover Lambungkan Nama Bintang Muda Lee Seo Won

SEOUL – Lee Seo Won, 20, seorang aktor pendatang baru asal Korea Selatan (Korsel), bakal mengikuti jejak kesuksesan seniornya, Song Joong Ki dan Park Bo Gum di panggung hiburan Korsel.

Seperti dilaporkan Koreaportal Sabtu 18 Maret 2017, dalam sebuah konferensi pers, Kim Jin Min, sutradara drama TVN, The Liar and His Lover, menyebut Lee Seo Won berpeluang besar meraih kesuksesan dalam kariernya.

Menurutnya, aktor yang baru memulai kariernya pada 2015 itu memiliki bakat tersembunyi yang sama hebatnya dengan dua rekannya di Blossom Entertainment, Song Joong Ki dan Park Bo Gum.

Awal karier Lee Seo Won menjadi seorang MC di acara Music Bank sama persis seperti yang dialami kedua rekannya itu. Hal itu diyakini Kim Jin Min sebagai sebuah pertanda aktor muda itu akan meraih kesuksesan yang sama seperti Song Joong Ki dan Park Bo Gum.

Berkat pengalaman aktingnya, saat ini pria yang memiliki tinggi badan 178cm itu menghiasi layar kaca sebagai Seo Chan Young dalam drama The Liar and His Lover yang baru saja tayang di stasiun televisi TVN pada 20 Maret 2017 lalu.

Selain itu, Lee Seo Won dikabarkan akan beradu akting dengan aktor senior Korsel seperti Choi Jin Woong dan Song Seung Hoon dalam film Man of Will yang rencananya akan dirilis tahun ini.

Sebagai informasi, The Liar and His Lover, drama yang tayang setiap hari Senin dan Selasa pukul 23.00 waktu Korea Selatan itu tidak hanya dibintangi oleh Lee Seo Won, melainkan sejumlah artis muda berbakat lainnya seperti Lee Hyun Woo, Joy Red Velvet, Lee Jung Jin, dan Hong Seo Young.