FOTO: Kolaborasi Raisa dan Isyana Tinggal Menunggu Waktu

JAKARTA - Tampaknya keinginan netizen untuk melihat Raisa dan Isyana Sarasvati melakukan kolaborasi akan terwujud. Hal ini diperkuat dengan postingan instagram Raisa, Kamis (23/03/2017). Netizen pun, dibuatnya penasaran.

Diposting melalui akun instagram pribadi penyanyi cantik Raisa. Foto itu tampak Raisa dan Isyana sedang membalikkan badan, kompak mengenakan pakaian hitam hitam. Tak sampai situ, dalam foto itu, terdapat tanggal yang menunjukkan 30 Maret 2017.

"Soon ☺️ #RaisaxIsyana," tulis Raisa.

Netizen yang melihat foto tersebut bertanya-tanya. Tak sabar netizen ingin melihat penampilan mereka. Kira-kira kolaborasi seperti apa yang akan dibuat oleh kedua penyanyi cantik tersebut.

Seperti kita ketahui, Raisa dan Isyana adalah penyanyi cantik yang banyak digandrungi kaum adam. Nama mereka di industri musik Indonesia sudah tidak asing lagi ditelinga kita.

"Can't wait to see them 😍," tulis @marita_nr.

"Ah ga sabaaar," tulis @yunithars_.

"si kembar yg sama" cantik dan suara emas 😍😍," tulis @himawari_helwa.