Nino Prabowo Akui Lebih Jazzy di Lagu Terbaru

JAKARTA - Setelah satu tahun merilis single Janji, Aku ...' dan disibukkan dengan proyek film debut bersama Mira Lesmana, solois Nino Prabowo kembali hadir membawa karya terbarunya. Lewat single berjudul Love is On Its Way, jebolan Indonesian Idol season 2 ini mengakui memberikan warna musik berbeda dari sebelumnya.



Jika dua single terdahulu kental dengan irama pop-ballad dan suasana galau, berbeda dengan kali ini. Love is On Its Way hadir dengan irama yang lebih jazz. Nino menyebutkan ia ingin menyatukan instrumen kesukaannya.

"Benang merahnya tetap pop, tapi memang ada beberapa sentuhan yang membuat lagu ini terdengar sedikit jazzy, apalagi jika dibandingkan dengan single-single sebelumnya," ungkap Nino kepada Okezone Jumat (27/3/2017).



Meski berbeda, Nino mengaku single ini lebih menggambarkan sosok dirinya yang sebenarnya. Dilihat dari irama hingga lirik yang dibwakan.



"Ini justru lebih menggambarkan bagaimana 'Nino' dan kenyamanan saya menghayati setiap instrumen serta irama, dan kenyamanan saya menyanyikan setiap nada dalam lagu Love is On Its Way ini," tambahnya.



Single ciptaan Samo Rafael ini berisikan nuansa optimis tentang cinta. Lewat lagu ini Nino ingin mengajak penggemar untuk meraih hal positif lewat cara beroptimis.



"Kalau ditarik lebih luas lagi, saya ingin mengajak pendengar untuk optimis dalam banyak hal di kehidupan. Kalau optimis, pasti hal-hal baik yang akan menghampiri kita, termasuk cinta," jelasnya.



Dalam single Love is On Its Way, Nino menggandeng sederet musisi berbakat seperti salah satunya eks personel Maliq & D'Essentials Ifa Fachir sebagai produser dan Bowo 'Soulmate' selaku vocal director.