Kenangan Sosok Jiro yang Bikin Fans JKT48 Kangen

JAKARTA - Berbagai kenangan dirasakan para fans JKT48 setelah meninggalnya GM JKT48, Jiro Inao. Tidak ada penggemar grup idola itu yang tak mengenal sosok murah senyum tersebut. Apalagi, kemunculan dia di atas panggung selama ini kerap diidentikkan membuat jantung penggemar JKT48 dagdigdug sehingga selalu berkesan.



Kemunculan Jiro di atas panggung JKT48 biasanya dilakukan menjelang suatu acara berahkhir. Salah satu tugas yang melekat adalah, menyampaikan berbagai pengumuman. Entah itu terkait setlist baru untuk dibawakan di teater JKT48, sampai perubahan susunan member JKT48. Yang terakhir, suka bikin gemes.



Sama seperti saat grup idola itu mengadakan konser di Surabaya, Sabtu 18 Maret 2017. Di konser bertajuk Believe itu, dia muncul di akhir pertunjukan. Begitu dia menampakkan diri, fans Surabaya menyoraki dengan yel-yel yang meneriakkan namanya. Saat itu, Jiro terlihat tersenyum lebar dari atas panggung. Dia lantas menyampaikan hasil sementara tahap I perolehan suara dalam "pemilu JKT48".





Proses pemilihan yang juga dikenal dengan Senbatsu Sousenkyo itu masih berjalan lama. Pengumuman hasil tahap II rencananya disampaikan di konser Believe di Jogjakarta pada April nanti. Sedangkan pengumuman final, diumumkan pada akhir April. Menurut fans, janggal rasanya pengumuman itu tidak disampaikan Jiro.



Momen besar yang membuat fans kaget terjadi pada September 2016. Saat itu, Jiro mengumumkan grand shuffle di tubuh JKT48. Dia mengatakan, komposisi member JKT48 perlu dirombak besar-besaran untuk membuat grup menjadi lebih baik. ’’Kami ingin awal yang baru, kembali dari nol,’’ ujar Jiro di panggung handshake festival single Hanya Lihat Ke Depan di Menara 165 Jakarta.



Kenangan manis lain terkait Jiro-san adalah saat janken competition yang diadakan pada 19 Agustus 2016. Di kompetisi suit Jepang itu, dia menjadi rekan Jessica Veranda saat memasuki panggung. Malam itu, Jiro masuk ke panggung sembari membawa kotak kado berukuran super besar.



Begitu kado berwarna hijau itu terbuka, muncul Jessica Veranda. Penggemar lantas memberikan tepuk tangan dan sorakan meriah atas hal itu. Fans JKT48 juga tidak akan melupakan serunya duet antara Jiro Inao dengan Veranda di teater JKT48 saat Tim J menggelar acara Mulai Sekarang Sungguh-Sungguh pada April 2015.



Saat itu, Tim J baru saja menyelesaikan 31 lagu. Begitu memasuki encore, lagu pertama yang dipilih adalah Futari wa Dekiteru (Kita Berdua Jadian). Yang bikin fans berteriak heboh adalah, lagu itu dibawakan oleh Veranda dan Jiro. Pria 48 tahun itu memang bukan penyanyi sehingga suara yang muncul tidak merdu.



Tetapi, penggemar tidak peduli. Duet Veranda dan Jiro jauh lebih menarik daripada sekadar permasalahan teknis suara. Tapi, gimmick seperti itu tidak akan ada lagi karena Jiro memilih untuk mengakhiri hidupnya. Namun, para member JKT48 maupun penggemar tidak akan melupakannya.



’’Rest in peace Jiro-san, you’ve been such a great, wonderful father to all of us. Thank you for the love, support, laugh you’ve shared with us,’’ tulis Veranda dalam akun Twitternya @veJKT48.



Haruka Nakagawa, eks member JKT48 yang memutuskan lulus pada akhir 2016 juga berharap yang sama. Dia ingin agar Jiro-san selalu bahagia di dunia yang baru. Gadis Tokyo itu berharap supaya Jiro bisa terus tersenyum. ’’Terima kasih Jiro-san selalu bantuin dan semangatin kita, dan selalu bikin bahagia,’’ tulisnya di akun @Haruka_NKGW10.