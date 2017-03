Kim Go Eun Putus dari Shin Ha Kyun karena Cinlok dengan Gong Yoo?

Shin Ha Kyun, Kim Go Eun, dan Gong Yoo (Foto: Soompi)

SEOUL – Nama Gong Yoo diseret dalam kandasnya hubungan asmara Kim Go Eun dan Shin Ha Kyun. Bintang film Train to Busan tersebut disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam hubungan Go Eun dan Ha Kyun.

Seperti yang diketahui, sejak berakting bersama di Goblin akhir tahun lalu, Go Eun dan Gong Yoo terus dikait-kaitkan. Fans berharap keduanya bisa benar-benar menjadi pasangan seperti dalam drama populer itu.

Karenanya kini setelah Go Eun putus dengan Ha Kyun tak lama setelah Goblin tamat, netizen pun berpikir Gong Yoo adalah penyebab kandasnya hubungan mereka. Namun dugaan tersebut langsung dibantah oleh agensi Go Eun.

“Ada dugaan tentang hubungannya dengan Gong Yoo, tapi itu tidak benar. Mereka hanya bekerja sama lewat drama. Berakhirnya hubungannya dengan Shin Ha Kyun karena jadwal mereka dan bukan karena orang lain,” terang agensi seperti dilansir Soompi, Rabu (22/3/2017).

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Go Eun dan Ha Kyun pertama kali mengumumkan pacaran pada Juni 2016 lalu.

Konfirmasi mereka kala itu langsung menjadi sorotan karena perbedaan usia mencolok, yakni 17 tahun. Go Eun kelahiran 1991, sementara Ha Kyun 1974. Mereka putus pada akhir Februari setelah delapan bulan pacaran.