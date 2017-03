Kabar Duka, Pendeta Rev John Hartman Tutup Usia

JAKARTA - Umat kristiani tengah berduka. Pendeta kondang Rev John Hartman meninggal dunia pada Selasa 21 Maret 2017.

Rev John Hartman selama ini dikenal sebagai salah satu pengisi acara rohani di RCTI. Almarhum semasa hidupnya merupakan seorang pengkhotbah yang sudah malang melintang di dunia pertelevisian nasional. Kabar meninggalnya Rev John Hartman membuat banyak orang kehilangan. Banjir ucapan duka cita pun mengalir lewat media sosial twiterr.

"RIP, Rev John Hartman. Melalui pelayanan beliau di media televisi RCTI, Tuhan telah melawat setiap orang yang menyaksikan acaranya. πŸ™ ," tulis @FerryMaitimu.

RIP, Rev John Hartman. Melalui pelayanan beliau di media televisi RCTI, Tuhan telah melawat setiap orang yang menyaksikan acaranya. πŸ™ pic.twitter.com/KmfHO5uTyQ — Ferry Maitimu (@FerryMaitimu) March 21, 2017

"Beliau selalu ditunggu-tunggu acaranya di RCTI setiap minggu. Banyak berkat dari pelayanan beliau. Selamat Jalan Rev John Hartman GBU.. #RIP," tulis @@SahabatKristus

Dilansir dari Go Studio Nasional, Rev. John Hartman adalah pendiri Gospel Overseas Studio atau GO Studio (pelayanan media televisi kristen pertama di Indonesia), sebuah pelayanan yang dibangun bukan oleh kekuatan manusia, melainkan dimulai dengan visi dari Tuhan. Kesetiaan Rev. Hartman pada visi yang Tuhan berikan membuat GO Studio tetap dapat melayani Tuhan.

Rev John Hartman pun memulai pelayanannya di Placerville, California sejak 1976. Beliau juga aktif mengadakan KKR-KKR, baik dalam gereja maupun lapangan-lapangan di seluruh Indonesia, Amerika, dan negara-negara lain.