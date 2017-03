Foto: Selamat, Melody Prima dan Tommy Bagus Dikaruniai Anak Pertama

Alhamdulillah... berkat rahmat & ridho Allah SWT telah lahir dengan Normal anak laki-laki pertama kami pada Hari Senin tanggal 20 Maret 2017. Pukul 20.53Wib. dengan berat 2,7kg & panjang 49cm. Terimakasih untuk semua Doa & dukungan dari Keluarga dan teman-teman semua😊 . Semoga anak kami bisa menjadi anak yg Sholeh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi sesama dan menjadi kebanggaan. Amin ya Allah🙏😊

A post shared by Melody Prima Ananda (@melodyprima) on Mar 21, 2017 at 12:01am PDT