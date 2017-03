FOTO: Cynthia Lamusu Bahagia Berat Badan si Kembar Terus Naik

Beda Sekilo !! ☺️☺️ Alhamdulillah... di syukuri selalu berkah Kesehatan #tatjanadanbima di usia #4bulanTatjanadanBima. Tadinya kepikiran punya Target naikin berat badan perbulan sekilo, tapi akhirnya ga mau berpikir target" gitu aah... ntar mama nya malah jadi stress sendiri (belum kalau sempat turun turun dikit berat anak") Jadi.... Mama Thia rubah MindSet nya. Yaa Itu tadi #Bersyukur.... 🙏❤️ yang penting Anak anak Sehat, berat badan masih ada Kenaikan terus, Anak Anak masih Pintar minumnya, dan Mereka selalu Happy ( mama papa nya pasti lebih Happy 😀😍) #tatjanadanbima #bayi4bulan #beratbadanbayi #bayikembar #bayisehat #bayiprematur #thestoriesofsuryacynthia

