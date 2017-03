Beauty and the Beast Sempat Muncul di Trailer The Boss Baby

Beauty and the Beast (Foto: Disney)

JAKARTA - Beauty and the Beast tampaknay menjadi magnet tersendiri, buktinya DreamWorks Animation dan 20th Century Fox memiliki ide untuk mempromosikan film animasi mereka mendatang, The Boss Baby dengan memberikan sedikit sentuhan Beauty and the Beast dalam trailer barunya.

Trailer baru dibuka dengan munculnya karakter Lumiere dan Cogsworth dalam versi animasi.

Namun trailer tersebut segera mengungkapkan bahwa lilin dan jam hanyalah mainan yang dimainkan oleh The Boss Baby yang disuarakan oleh Alec Baldwin.

Bayi itu kemudian duduk dan berbicara kepada penonton, khususnya bagi mereka yang telah pergi ke bioskop untuk menonton film live-action Beauty and the Beast itu.

“Dengar, kalian semua membuat keputusan yang sangat baik untuk datang melihat film itu hari ini. Kalian cerdas jadi biarkan aku menyampaikan ini untuk Anda. Pada 31 Maret, film saya, DreamWorks The Boss Baby akan rilis”, ungkap bayi itu dilansir Sindonews.

The Boss Baby merupakan adaptasi dari buku cerita bergambar karya Marla Frazee dengan nama yang sama. Film ini bercerita tentang kisah bayi yang mengenakan jas bersama kakaknya yang berusia tujuh tahun.

Keduanya terlibat dalam perang rahasia antara bayi dan anak anjing. Sejumlah nama yang juga menyuarakan karakter dalam The Boss Baby adalah Tobey Maguire, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow dan Miles Bakshi.

Dilansir Aceshowbiz, The Boss Baby telah tayang perdana di Festival Film Miami pada 12 Maret 2017 lalu dan akan hadir di seluruh bioskop AS pada 31 Maret 2017 ini.