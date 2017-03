Promosi Fast 8 di Dubai dan Qatar, Tyrese Gibson Pamer Sorban

DOHA – Tyrese Gibson menjanjikan premiere film terbarunya Fast 8 akan dilakukan di Dubai dan Qatar. Sembari mempromosikan film terbarunya itu, Tyrese rupanya tidak lupa berpakaian layaknya masyarakat lokal.

Di video dan dua buah foto yang diunggahnya di Instagram, Selasa (21/3/2017), Tyrese terlihat memakai sorban sembari mengucap salam dan memperlihatkan tempatnya menginap di Uni Emirat Arab.

“#QATAR SAMPAI KETEMU!! Aku bangga mengumumkan aku telah berbicara dengan Universal Pictures dan kami akan datang untuk premiere #Fast8 di #Dubai dan #Qatar- kalian memberiku cinta dan aku mengembalikannya !!!!!!!!!!! kami akan segera bertemu kalian !!!!! More details to come ....... #SheikhYaBooty aka #Blarab spreading love and light...... always!!” tulis Tyrese.

Sayang, tidak lama kemudian, foto tersebut dihapus dari akun Instagram Tyrese.

Sementara itu, belum ada pengumuman lagi mengenai premiere di kedua negara Timur Tengah tersebut. Fast 8 sendiri dijadwalkan untuk rilis tanggal 14 April 2017.