Mastodon Bocorkan Tiga Lagu dari Album Terbaru

LOS ANGELES – Belum dirilis, album terbaru Mastodon Emperor of Sand sudah bisa dinikmati banyak orang. Namun, hal ini rupanya sengaja dilakukan oleh band tersebut di berbagai panggung yang baru-baru ini diramaikan mereka.

Dilansir dari Loudwire, beberapa lagu dari album terbaru mereka itu sudah dimainkan di panggung besar SXSW Texas yang diadakan awal bulan Maret 2017 silam. Lagu yang dimainkan adalah Show Yourself, Andromeda, dan Sultan’s Curse. Show Yourself juga telah memiliki sebuah video klip sendiri.

Video live dari fans yang memutar keseluruhan lagu juga telah dibeberkan melalui situs Youtube. Mastodon pun tidak berhenti di sana, namun juga sudah menjanjikan berbagai tur bersama Eagles of Death metal dan Russian Circles di berbagai tempat di Amerika Serikat. Mastodon juga akan tampil di layar televisi dengan memastikan akan hadir di acara Jimmy Kimmel Live.

Sementara itu, album tersebut direncanakan akan rilis tanggal 31 Maret 2017. Album tersebut meneruskan karya Mastodon terakhir yang dirilis tahun 2014, yaitu Once More 'Round The Sun.