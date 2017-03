Rising Star Indonesia: Ariel Sukses Hipnotis Penonton dengan Lagu Iris

JAKARTA – Ariel buktikan dirinya tetap salah satu vokalis top Indonesia. Meski tidak hafal lirik lagu, dirinya tetap mendapat tanggapan positif dari fans seluruh Indonesia.

Ariel mengaku rencana awalnya adalah menyanyikan You and Me karya Lifehouse, namun harus diganti dengan lagu Iris karya Goo Goo Dolls mendekati penampilannya. Terpaksa, Ariel harus membawa naskah lirik ke atas panggung karena tidak sempat menghafal lirik lagu itu.

Naskah tersebut tidak terlihat di layar interaktif, namun menjadi terlihat setelah layar interaktif diangkat. Ariel berhasil menyaingi rekor Judika dengan perolehan skor sebesar 94%. Seperti penampilan expert Ari Lasso sebelumnya, para expert lain pun kehabisan kata untuk berkomentar.

“Apa yang harus dikomentarin dari Ariel? Salah satu vokalis Indonesia yang paling berprestasi. Dia punya warna yang sangat kuat, dan gue ngeliat band-band jaman melayu total, itu hampir seluruh vokalis kiblatnya ke Ariel. Ya lo mah bakal jadi legend di Indonesia,” papar expert Armand Maulana.

Namun, Ariel pun mengaku gugup ketika tampil di depan layar interaktif. Dirinya terus berharap layar interaktif akan naik, sehingga performanya tidak sebaik biasanya.

Menurut Ariel, hal ini berpengaruh kepada setiap kontestan dan memengaruhi penampilan mereka masing-masing. Memang, skor 94% yang diraihnya jauh di bawah ekspektasi para expert. Ari Lasso sempat mengira Ariel akan meraih skor 100%, sedangkan Armand dan Judika berharap Ariel mendapat 95%. Dengan skor 94%, yang benar justru perkiraan Boy William.

“Rasanya beda memang, ada ekspektasi buat (layar interaktif) naik, jadi memang itu yang bikin agak kacau setiap performer yang tampil,” papar Ariel.