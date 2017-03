Dede Bungkam Lihat Penampilan Jedar dan Ayu Ting Ting di I Can See Your Voice

JAKARTA - Kicauan Jessica Iskandar (Jedar) di jagat maya yang menyeret nama pedangdut Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad rupanya tak berdampak banyak. Soal racauan Jedar yang menyebutkan bahwa keduanya terlibat skandal perselingkuhan tampaknya tak mempengaruhi hubungan ketiganya.

Bahkan baru-baru ini Jedar dan Ayu tertangkap kamera tampil kompak pada program I Can See Your Voice yang ditayangkan oleh MNCTV. Keakraban keduanya seakan membantah soal hubungan persahabatan yang kini mulai retak.

Sebagai rekan sesama selebriti di industri entertainment, Dede Sunandar enggan mengomentari ihwal kedekatan Ayu dan Jedar baru-baru ini. Kata bapak satu orang itu, ia khawatir pernyataannya menimbulkan persepsi baru.

"Engga mau komentar ah, takut salah. Serius beneran engga mau," katanya kepada Okezone di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (21/3/2017).

Hal yang cukup wajar mengingat pemberitaan soal ini masih menjadi perbincangan paling hangat di kalangan netizen. Maka dari itu kdndati rekannya itu sudah akur kembali pun Dede memilih bungkam.

Sebelumnya, Raffi juga menegaskan pertemanannya dengan dua single parent juga tak ada masalah. Ia menyatakan soal kicauan Jedar tak pernah diambil hati olehnya.

"Engga ah, biasa saja (sama Jedar dan Ayu). Saya mah orangnya sudah kebal sama begituan (gosip)," pungkasnya.