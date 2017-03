Dilema Sibuk Kerja, Ayu Ting Ting: Maafin Bunda ya Nak!

Apa mau dkata, apa boleh buat....sebenernya enggak gampang ada diposisi seperti ini, rasanya selalu pengen deket bilqis....pengen selalu ada buat bilqis, tp satu sisi bunda harus kerja dan ngg bs nemenin main bilqis, bukannya bunda menomor satukan pekerjaan tapi bunda harus kerja dan memenuhi tanggung jawab bunda sebagai ibu sekaligus menjdi ayah bilqis yang mencari nafkah untuk bilqis....ini semua bunda lakuin utk masa depan bilqis, kebahagiaan bilqis nantinya....untuk ayah ibu, karna bunda sadar...bunda bukan terlahir dari keluarga kaya raya yg mau ini itu semua ada, jadi bunda harus trs kerja keras utk masa depan bilqis, masa depan ayah ibu dan auntie syifa, maafin bunda yah nak klw blm bs jadi yg terbaik utk bilqis tp bunda akn terus brusaha yg terbaik utk masa depan bilqis, dan bunda bersykur punya anak yg bs mengerti posisi keadaan bunda, bilqis anak pintar dan baik, bunda sangat sayang sm bilqis, apapun bunda akan kerja keras utk kebahagiaan bilqis, bunda akan terus jaga bilqis, bilqis nyawa hidup bunda, apapun kita selalu sama" nak y, hidup mati bunda untuk bilqis, kita semangat terus y nak....doain bunda terus biar sehat dan byk rezeki utk bilqis amin.....i love you bilqis khumairah ❀🌷

