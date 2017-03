FOTO: Pangeran William dan Kate Middleton Semangati Korban Teror Paris

PARIS – Pangeran William dan Kate Middleton bertemu dengan korban teror Paris dalam kunjungannya ke Paris akhir pekan lalu. Perwakilan Kerajaan Inggris ini menyemangati mereka yang berhasil lolos dan bertahan hidup setelah teror pada 2015 itu.

Duke and Duchess of Cambridge tak hanya bertemu dengan para korban yang terluka dan mendengar cerita mereka. Pangeran William dan Kate juga meluangkan waktu menemui para tentara Paris dan veteran Perang Dunia II.

The Duke and Duchess chat to Les Invalides patients - two Parisians wounded in the recent Paris attacks #RoyalVisitParis pic.twitter.com/ijX3d5xZe5