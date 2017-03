VIDEO: Ayu Ting Ting Kerap Menangis, Bilqis: Bunda Jangan Sedih

Bilqis udh semakin besar, pinter, sayang sm bunda, ngg tau kenapa bikin bunda cengeng nak....maaf iqis, bilqis sekarang selalu khawatir sm bunda....bilqis selalu nanya, "bunda seneng?" "bunda jangan sedih" "bunda iqis seneng sm bunda" πŸ˜”β€οΈπŸ™πŸ» bunda akn selalu berusaha yg terbaik untukmu, orang dluar sana egk akan pernah tau apa yg udh kita lalui smp sekarang nak....egk ush perduli dluar sana mau gmn, yg pnting kita selalu brsama ngelewatin semua utk hidup kdepan nak n yg jls bunda akan selalu jaga bilqis selamanya n akan selalu sm bilqis, bilqis syg bunda dan bunda pun sayang sm iqis, smg allah selalu lindungi kita dr apapun nak amin #hariinibundabahagiadinyanyiinbilqis #selalubangga #bundadanbilqis #bersyukur #maafklwnggsukajanganliat

