Robert Downey Jr Terpilih Bintangi The Voyage of Doctor Dolittle

LOS ANGELES - Robert Downey Jr. akan kembali menunjukkan kemampuan aktingnya. Namun bukan lagi sebagai iron man, melainkan menjadi dokter yang bisa bicara dengan binatang di film The Voyage of Doctor Dolittle.

Universal Pictures berhasil memenangkan persaingan untuk membuat film yang diangkat dari buku anak-anak karya Hugh Lofting itu. Mereka menggaet Stephen Gaghan untuk menjadi sutradara sekaligus penulis skenario bersama dengan Tom Shepherd.

The Voyage of Doctor Dolittle pertama kali diangkat ke layar lebar pada 1967 lewat film berjudul Doctor Dolittle. Film ini menggabungkan ide cerita dari tiga seri novel Dokter Dolittle, yakni The Story of Doctor Dolittle, The Voyages of Doctor Dolittle and Doctor Dolittle's Circus.

Demikian dilansir Hollywood Reporter, pada Selasa (21/3/2017), sama seperti cerita asliya, The Voyage of Doctor Dolittle nantinya akan berkisah tentang John Dolittle, mantan dokter yang hidup dengan binatang. Kepada orang-orang, John mengklaim jika dia bisa berkomunikasi dengan bintang-binatang yang dirawatnya itu.

Peran di The Voyage of Doctor Dolittle akan menjadi penyegaraan bagi Downey. Pasalnya belakangan dia terus bermain sebagai Tony Stark alias Iron Man di sejumlah film yakni Captain America: Civil War, Avengers: Age of Ultron, dan dua film superhero lain yaitu Spider-Man: Homecoming dan Avengers: Infinity War.