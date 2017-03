JK Simmons Bicara Peran Comissioner Gordon di Justice League

LOS ANGELES – Akhir tahun ini, fans akan bisa melihat aksi Comissioner Gordon di film Justice League. Aktor senior JK Simmons dipercaya untuk memerankan karakter Comissioner Gordon di film superhero ini.

Sebelum penampilan perdananya sebagai Comissioner Gordon di layar lebar, Simmons memberikan sedikit bocoran. Ia mengatakan jika kemunculan Gordon di Justice League tak akan banyak dan hanya sekadar perkenalan.

“Bagianku di film pertama yang akan rilis musim gugur ini sangat sangat kecil. Itu adalah sebuah pengenalan karakter,” ungkap Simmons seperti dilansir Comic Book, Selasa (21/3/2017).

Meski hanya sebentar, Simmons menjanjikan penampilannya sebagai Comissioner Gordon tak akan sama dengan yang lainnya. Aktor Harry Potter and the Goblet of Fire ini berjanji Comissioner Gordon versinya akan memberikan sesuatu yang berbeda untuk dinikmati fans.

Justice League sendiri dijadwalkan tayang pada November 2017 nanti. Film ini dibintangi oleh Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Amy Adams, Diane Lane, Jeremy Irons dan Jesse Eisenberg.