FOTO: Liam Gallagher 'Oasis' Beberkan Judul Single Terbaru

LONDON – Liam Gallagher ‘Oasis’ siap memulai karier solonya. Setelah merilis album solo berjudul As You Were, Liam memulai promosi single dari album tersebut. Liam bahkan juga telah membeberkan judul single yang akan dipromosikannya.

1st single called Not for sale LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 19, 2017

“Single pertama bernama Not for Sale,” tulis Liam di Twitter, Minggu 19 Maret 2017.

Jika pemaparan Liam tersebut benar, dirinya telah hampir selesai menggarap single tersebut dan akan bertandang ke Paris untuk membuat cover album. “Pergi ke Paris untuk membuat cover album. Tidak akan lama lagi yeah yeah yeah,” tambah Liam.

Sementara itu, dirinya akan mempromosikan album terbarunya tersebut dan mengadakan tur solo dengan membawakan beberapa lagu dari Oasis dengan urutan yang ditentukan. Dirinya akan membuka konser dengan lagu Don’t Look Back in Anger dan mengakhirinya dengan Rocking Chair. Dengan nada sedikit menyindir kakaknya Noel Gallagher, dirinya menganggap urutan itu “yang pantas”.