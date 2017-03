Live Dahsyat: Tebak-Tebakan Video Klip, Ayu Dewi Malah Sebut Mantan Raffi

JAKARTA - DahSyatnya video klip bersama The Changcuters dan Pemain The Nekad Traveller menjadi salah satu segmen yang sayang dilewatkan pagi ini, Senin (20/3/2017). Seperti biasa, Denny Cagur menjadi pemandu dua tim yang dikepalai oleh Raffi Ahmad dan Tria The Changcuters.

Setelah terlewat satu babak, ada masa lalu yang ternyata sempat disinggung Ayu Dewi. Bukan soal dirinya, wanita yang tengah mengandung tersebut mengungkit satu perempuan yang sama-sama pernah menjadi kekasih Raffi Ahmad juga Tria The Changcuters.

"Jangan sama dong, masa jawaban sama mantan juga sama. Tyas Mirasih," kata Ayu Dewi.

Dalam permainan kali ini, masing-masing tim harus menjawab setiap pertanyaan yang dilempar oleh Denny Cagur. Meskipun pertanyaan diambil dari tayangan video klip, serangan tak pernah lepas dari setiap pemain.

"Ini katanya soal musik kok lampu sen begini tanyanya," kata Raffi Ahmad kesal.

Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Denny Cagur. Setelah tiga babak terlewati, bapak satu orang anak ini memutuskan bahwa jawaban dari grup band The Changcuters adalah jawaban paling tepat.

"Ok kita enggak pernah bantah jawaban dari semua. Kita langsung saja cek di video klipnya," kata Denny Cagur.

"Yes benar," kata personel The Changcuters.