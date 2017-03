FOTO: Kenang 22 Tahun Kepergian Nike Ardilla, Melly Goeslaw Curhat soal Hadiah

JAKARTA – Demi mengenang 22 tahun meninggalnya Nike Ardilla yang jatuh setiap 19 Maret 2017, Melly Goeslaw mencurahkan perasaannya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya soal hadiah yang sering diberi oleh sang sahabat.

Dalam unggahannya tersebut, Melly menuliskan bahwa setiap Nike Ardilla pergi ke luar negeri untuk berbelanja, Penyanyi asal Bandung itu selalu membelikannya barang-barang bagus, bahkan hingga lima koper. Istri Anto Hoed itu juga menuliskan bahwa para sahabat Nike Ardilla bebas untuk memilih barang yang disukai sebagai hadiah oleh-oleh.

"Kalau pergi shopping ke luar negeri belanjaannya banyak bisa 5 koper. Sampai di Indonesia dia panggil semua temen-nya, suruh pilih semua yang ada di koper. Sisanya buat dia . Pernah saya tanya " enggak sayang barang keren dikasih kasihin? " dia mah cuek saja jawab" kan engke urang bisa meuli deui " (kan nanti saya bisa beli lagi). Banyak kenangan indah bersamanya yang enggak mungkin muat saya ceritakan dalam 10 bukupun," tulis Melly Goeslaw.

Lanjut Melly, kenangannya bersama Nike Ardilla adalah suatu pembelajaran yang baik untuknya. Menurutnya, penyanyi era 90-an itu adalah orang yang sangat baik dan mempunyai tingkah laku yang baik meskipun sahabatnya tersebut tidak bersekolah tinggi .

"Biar ini jd kenangan baik dan contoh baik buat saya, karena walaupun dari desa dan tidak sekolah tinggi, dia adalah sahabat yg punya budi pekerti tinggi. Boro-boro merasa diva. Kadang kalo ngasal nya lagi kumat. Ditanya panitia honor berapa kalo mau ngundang dia nyanyi , jawabnya terserah saja," tulis Melly.

Melly berharap bersama dengan para sahabatnya ia bisa mengenang masa-masa bersama Nike Ardilla meski sudah ditinggalkan oleh sang sahabat selama 22 tahun. "22nd passed away, you always in my heart. Kelak kita ketemu lagi ya, bicara sepanjang malam lagi seperti dl," pungkas Melly Goeslaw.