Kocak, Parodi Beauty and the Beast oleh Bintang Pretty Little Liars

Beauty and the Beast (Foto: Disney)

LOS ANGELES – Beauty and the Beast memenangkan hati pencinta film di seluruh dunia setelah dirilis 17 Maret 2017 lalu. Selain versi live-actionnya, Beauty and the Beast ternyata juga tersedia dalam versi parodi.

Berbeda dengan versi aslinya, versi parodi Beauty and the Beast sangat kocak dan lebih modern. Jika Belle dalam cerita asli adalah sosok yang anggun dan setia, tidak demikian dengan versi parodinya.

Tak hanya lebih modern, ide cerita Beauty and the Beast versi parodi juga berbeda dari versi aslinya. Di bagian akhir parodi penonton dapat melihat bagaimana sosok Belle menyelingkuhi Beast dengan seorang pria bernama Bian.

Meski ada banyak perbedaan, tapi penonton dapat melihat sejumlah kesamaan adegan dan dialog antara Beauty and the Beast versi live-action dan parodi.

Salah satunya adalah saat Gaston memuji dirinya sendiri tampan di depan sebuah kaca serta kalimat pertama yang dikatakan Belle saat pertama bertemu Beast.

Versi parodi Beauty and the Beast disutradarai oleh King Bach yang juga bertugas menulis skenarionya. Bintang Pretty Little Liars Shay Mitchell diperaya untuk menghidupkan karakter Belle dengan imej yang berbeda dari aslinya.