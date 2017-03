Fantastis! Beauty and the Beast Tak Terkejar di Puncak Box Office

Beauty and the Beast. (Foto: Wallpapercave)

LOS ANGELES - Beauty and the Beast benar-benar tak punya lawan di box office Amerika pekan ini. Sejak dirilis 17 Maret 2017, versi live-action film animasi Disney ini langsung tak terkejar di puncak box office dengan pendapatan hingga 170 juta Dolar di pasar Amerika Utara.

Pendapatan Beauty and the Beast tersebut jauh di atas penghuni box office Amerika lainnya di edisi 17-19 Maret. Kong: Skull Island yang ada di peringkat dua hanya mengumpulkan 28,8 juta Dolar.

Menyusul dibawahnya adalah Logan (17,5 juta Dolar), Get Out (13,2 juta Dolar) dan The Shack (6,13 juta Dolar).

Untuk jajaran pendatang baru, minggu ini hanya dua film pendatang baru yang berhasil masuk top 10. Selain Beauty and the Beast di puncak, ada The Belko Experiment di peringkat tujuh dengan pemasukan 4,05 juta Dolar.

Berikut adalah daftar top 10 box office Amerika edisi 17-19 Maret 2017:

1. Beauty and the Beast - USD170 juta

2. Kong: Skull Island – USD28,8 juta

3. Logan - USD17,5 juta

4. Get Out - USD13,2 juta

5. The Shack - USD6,13 juta

6. The LEGO Batman Movie – USD4,7 juta

7. The Belko Experiment – USD4,05 juta

8. Hidden Figures – USD1,5 juta

9. John Wick: Chapter Two – USD1,2 juta

10. Before I Fall – USD1,03 juta