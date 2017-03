FOTO: Donnie Yen Janjikan Kelanjutan Film Ip Man, Netizen Khawatir

HONG KONG – Kabar gembira dari Donnie Yen membuat para fans khawatir. Salah satu franchise film bergengsi yang dibintangi Donnie yaitu Ip Man dipastikan akan berlanjut.

Melalui postingan di Instagram, Sabtu 18 Maret 2017, Donnie mengkonfirmasi film Ip Man 4 yang akan mulai syuting tahun 2018, dan dirinya akan kembali memerankan tokoh utama, Ip Man. Memang masih lama, tetapi menurut pemaparan Donnie itu, penonton dapat dimanjakan lagi oleh aksi tarungnya sebagai ahli beladiri Wing Chun tersebut.

“Some prefer to call me the I P MAN. Filming begins 2018, I am back! #donnieyen #甄子丹 #ipman #kungfu #actionmovie #宇宙最強甄子丹 #martialarts #chirrutimwe #xiang #actionstar,” tulis Donnie.

A post shared by Donnie Yen (@donnieyenofficial) on Mar 18, 2017 at 9:02am PDT

Sebelumnya, serial Ip Man 3 memang tidak mendapat banyak reaksi positif dari penonton. Seri ketiga film tersebut dianggap kurang greget dan kurang lucu dibandingkan kedua film sebelumnya. Reaksi netizen pun terbelah antara yang tidak sabar melihat aksi Donnie, atau yang sudah tidak antusias lagi. Apalagi, serial ketiga film tersebut berjudul Ip Man:

“Omaygat plis mau nonton😫,” tulis @salsabilaafm_.

“Wow, ceritanya belum selesai?,” tulis @kennardkhoo.

Belum ada bocoran lebih lanjut mengenai film ini. Sementara itu, nama Donnie Yen sudah mulai sangat populer dengan dunia film laga termasuk di Hollywood. Terakhir, dirinya berperan sebagai Xiang, salah satu tokoh utama di film xXx: Return of Xander Cage.