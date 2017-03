FOTO: Netizen Harap Tom Delonge Kembali ke Blink 182

NEW YORK - Tom Delonge baru-baru ini memposting dirinya sedang bernyanyi. Mantan vokalis Blink 182 ini tampak begitu keren, dengan gaya khasnya tersebut. Namun menariknya, netizen yang melihat foto tersebut menginginkan Tom untuk kembali pada Blink 182.

Foto tersebut diposting, Minggu 19 Maret 2017. Padahal foto tersebut ditujukkan pada bandnya Angels & Airwaves, tapi netizen malah berharap kepada vokalis tersebut untuk kembali bersatu dengan Blink 182.

Dalam foto tersebut Tom tampak menggunakan jaket hitam sambil bernyanyi dan terlihat menghayati lagu tersebut. Tak lupa, Tom mencolek instagram Angels & Airwaves.

Netizen tampak kompak, untuk melihat Tom dapat kembali bersama Blink 182. Malah netizen menyatakan bahwa Tom dan Blink 182 tidak dapat dipisahkan.

"in ur DNA is @blink182 tom," tulis netizen.

"Please come back to blink tome," tulis netizen.

Tom Delonge adalah salah satu mantan personil dari Blink 182. Kabarnya Tom dikeluarkan oleh Blink 182 lantaran musik Tom sudah tidak cocok dengan Blink bahkan warna musiknya pun sudah tidak sejalan lagi. Kemudian Tom Delonge kembali membuat sebuah band rock yang diberi nama Angels & Airwaves.

"Come back blink182 please!!!," tulis netizen.

"Blink need u :)," tulis netizen.