Lorde Siap Kembali Guncang Dunia Musik

NEW YORK - Penyanyi asal Selandia Baru Ella Marija Lani Yelich-O'Connor atau dikenal dengan Lorde kembali mengguncang dunia musik. Pasalnya, ia akan merilis singlenya yang berjudul 'Green Light'.

Lagu ini tersedia dalam album barunya yaitu 'Melodrama'. Setelah album yang sebelumnya "Pure Heroine" berhasil ditahun 2014 lalu.

Dilansir Aceshowbiz, Senin (20/03/2017), Lorde akan kembali mencoba merebut kembali panggung musik dunia. Lorde meraih itu ketika tenar dengan singlenya Royals yang dirilis pada tahun 2013. Lagu itu diproduksi oleh Joel Little.

Lagu elektro-pop tersebut memuncaki tangga lagu di lima negara termasuk di Amerika Serikat. Pelantun Royals itu berkata bahwa orang-orang mulai mengenalnya adalah sebuah hal aneh.

"Orang-orang mulai mengenali saya sekarang, yang agak aneh," kata Lorde.

Penyanyi asal Selandia Baru itu juga berhasil memenangkan Grammy tahun 2014 dengan pemenang sebagai Best Pop Solo Performance and Song of the Year.

Ia (Lorde) juga menambahkan bahwa album 'Melodrama' terinspirasi oleh pahlawan musik David Bowie. Dimana lagu-lagu dalam albumnya tersebut direkam di New York's Electric Lady Studios tempat Bowie merekam lagu Fame yang dicampur album terakhirnya Blackstar.

"Saya merasa seperti seluruh waktu yang dihabiskan menulis catatan tentang dia (David Bowie), Dia sudah ada dalam hati saya," pungkas Lorde kepada Beats 1's Zane Lowe.