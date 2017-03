Album Ed Sheeran dan Beauty and the Beast Kuasai Chart Billboard 200

LOS ANGELES – Album ketiga Ed Sheeran, Divide (÷) masih tak tergoyahkan di puncak tangga lagu Billboard 200. Divide menjadi album pertama dalam enam bulan yang berhasil bertahan di posisi 1 selama dua minggu berturut-turut.

Seperti dikutip dari Billboard, Senin (20/3/2017), Divide terjual 180 ribu copy hingga 16 Maret berdasarkan data dari Nielsen Music. Angka tersebut memang turun 60 persen dari pekan pertama penjualan yang mencapai 451 ribu unit.

Satu peringkat di bawah Divide Ed Sheeran adalah Hardwire... To Self-Destruct dari Metallica. Sama seperti Divide, album anyar milik Lars Ulrich cs itu juga berada di posisi runner-up selama dua minggu berturut-turut.

Sementara itu, peringkat ke-3 diduduki oleh pendatang baru Beauty and the Beast. Album soundtrack film animasi garapan Disney tersebut berhasil menjual 57 ribu unit di pekan pertama perilisannya.

Sama seperti filmnya di box office, soundtrack Beauty and the Beast juga mencatat rekor. Album ini mematahkan rekor soundtrack Beauty and the Beast versi animasi 1991 silam yang debut di peringkat 146 pada pekan pertama perilisannya dan naik hingga ke peringkat 19 empat bulan kemudian.