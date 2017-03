Adele Mendadak Hentikan Konsernya di Melbourne

MELBOURNE – Adele melanjutkan rangkaian tur solonya. Minggu 19 Maret 2017 malam, solois asal Inggris itu menggelar konsernya di Melbourne. Sayangnya, Adele terpaksa menghentikan konsernya di tengah jalan. Kenapa?

Gara-garanya, ibu satu anak ini meneriaki seorang petugas keamanan yang berusaha untuk menenangkan penonton konser yang terus berteriak melihat aksi panggung Adele. Dari sebuah video yang beredar, terdengar Adele yang menceramahi petugas keamanan tersebut.

“Permisi, tuan. Aku tahu kau bekerja di sini tapi bisakah kau berhenti menyuruh orang-orang duduk? Ini adalah acara musik. Jika merkea tak bisa melihat, maka mereka bisa berdiri. Jika kau mengeluh karena orang-orang menari, untuk apa kau datang ke sebuah pertunjukkan?” kata Adele seperti dilansir Mirror, Senin (20/3/2017).

Adele telling security to stop telling people to sit down. Isn't she the best! #AdeleMelbourne #adelelive2017 pic.twitter.com/jNQ1tE9eRE