Kim Pensiun, Keeping Up with the Kardashians Bubar

Keeping up with the Kardashian (Foto: Dailymotion)

LOS ANGELES - Kabar keputusan pensiun Kim Kardashian dari dunia hiburan tentu berpengaruh pada acara Keeping Up with the Kardashians (KUWTK). Rating tayangan season ke-13 rupanya langsung menurut drastis.

Dilansir melalui Aceshowbiz, Minggu (19/3/2017), dalam season ke-13 tersebut, Keeping Up with the Kardashians hanya mendapat rating 0.70, dari golongan pemirsa usia 18 hingga 47 tahun dan rata-rata disaksikan oleh 1,48 juta penonton. Jumlah ini jauh berbeda dengan season sebelumnya, dimana Kim Kardashian dan keluarga dapat mencuri rating sebesar 1.05 dengan rata-rata penonton mencapai 2,19 juta.

Season ke-13 sendiri juga dikabarkan menjadi pemegang rekor rating terendah dari seluruh tayangan Keeping Up with the Kardashian. Episode terbaru dari season ke-13 pun bahkan menjadi tayangan yang paling sedikit disaksikan oleh pemirsa saat resmi diluncurkan.

Sebelumnya, Kim Kardashian telah memutuskan untuk pensiun dari Keeping Up with the Kardashians pada akhir season ke-13 nanti. Disebutkan oleh salah seorang narasumber, insiden Paris masih memberikan dampak negatif bagi wanita 36 tahun, yang kini memilih untuk fokus membenahi keretakan rumah tangganya dan meninggalkan industri Hollywood.

Sementara itu, anggota keluarga Kardashian-Jenner lain yang turut terlibat dalam acara reality show tersebut masih belum memberikan klarifikasi resmi perihal kebenaran dari peredaran kabar diatas. Padahal, ibu dari Kim Kardashian, Kris Jenner disebut sebagai orang pertama yang mendengar keputusan pensiun itu secara langsung dari pernyataan putrinya. Lantas, benarkah Keeping Up with the Kardashians akan bubar?