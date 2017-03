Keliling Bangkok, Jessica Iskandar Ajak El Barrack Balapan Tuk Tuk

JAKARTA - Jessica Iskandar tengah berlibur ke Bangkok, Thailand bersama keluarganya. Selain menikmati kota Bangkok, artis yang akrab disapa Jedar itu rupanya berkesempatan merasakan sensasi naik Tuk Tuk.

Melalui instagram, Jedar mengunggah sebuah video yang memperlihatkan keseruannya naik transportasi mirip bajaj itu. Jedar yang mengajak sang buah hati, El Barrack terlihat girang. Sebab, tuk tuk yang dinaikinya melaju kencang, bahkan seperti sedang melakukan balapan.

"Tuk-Tuk took me to life. @inijedar x @alexanderbarackel, "tulis Jedar.

Video keseruan Jedar bersama El itupun menuai berbagai komentar dari netizen. Mereka berharap, sang idola bisa selalu bahagia seperti yang terlihat dalam video keseruan liburan di Bangkok.

"Bahagia selamanya kesayangan @inijedar @alexanderbarackel. semoga tuhan selalu memberikan kebahagia yang berlimpah buat kalian amin. I love you selamanya," tulis netizen.

"Formula 1 ya Ell," tulis netizen.