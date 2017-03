Rumah Tangga Bermasalah, Kim Kardashian Bakal Pensiun dari Dunia Hiburan?

Kim Kardashian (Foto: The Guardian)

LOS ANGELES - Kim Kardashian memutuskan untuk pensiun dari dunia hiburan. Hal inipun diungkapkan Kim Kardashian di acara Keeping Up With the Kardashians (KUWTK).

Dikutip dari Aceshowbiz, Minggu (19/3/2017), wanita 36 tahun itu mengutarakan niatnya untuk pensiun, setelah KUWTK season ke-13 berakhir. Niat Kim Kardashian itu disampaikan di depan keluarga besarnya yang juga ikut dalam acara tersebut.

"Kim telah berbicara pada Kris dan keluarga bahwa tahun ini akan menjadi season terakhirnya. Dia sudah tidak ingin melakukannya lagi. 13 musim merupakan pencapaian yang bagus, tapi sekarang itu sudah berakhir bagi Kim," ujar salah seorang sumber.

Selain itu, keputusan Kim Kardashian untuk pensiun rupanya juga terkait dengan insiden Paris yang melibatkannya beberapa waktu lalu. Istri Kanye West itu lebih memilih untuk fokus membenahi kekacauan di rumah tangganya, sebelum mencari pekerjaan lain di luar industri Hollywood.

"Setelah insiden Paris, hidupnya berubah. Dia tidak ingin mengikuti gaya hidup seperti ini lagi. Dia ingin fokus pada tugasnya sebagai ibu dan mencari pekerjaan lain. Rumah tangganya terancam, dan dia terpaksa menanggungnya setiap hari. Dia sudah selesai. Selama dia belum merasa tenang, dia tidak ingin melihat kamera lagi di sisa hidupnya," terang sang narasumber.

Diketahui, Kim Kardashian sempat menjadi korban perampokan di hotel tempatnya singgah saat berkunjung ke Paris, Prancis. Meski tidak mengalami luka fisik, kondisi mental Kim dikabarkan masih belum juga pulih dari keterpurukan.