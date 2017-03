Intip Tatapan Dingin Jude Law di Poster King Arthur: Legends of the Sword

LOS ANGELES - King Arthur: Legends of the Sword baru saja merilis poster terbaru untuk kepentingan promosi film yang akan tayang perdana pada 12 Mei 2017 mendatang.

Dilansir melalui Aceshowbiz, Minggu (19/3/2017), poster dua karakter utama, Arthur dan Vortigern diluncurkan secara bersamaan melalui laman Twitter resmi mereka.

Dalam salah satu poster, terlihat tatapan dingin Jude Law yang memerankan sosok antagonis, King Vortigern. Selain sorot mata yang tajam, kutipan berbunyi 'Temptations Blackens the Heart' semakin memperjelas gambaran sifat Vortigern yang kejam.

Selain memajang wajah Jude Law, Warner Bros juga turut menampilkan aksi Charlie Hunnam (King Arthur), yang tengah memegang pedang legendaris, Excalibur. Sebuah potongan gambar bergerak yang berisi adegan pencabutan pedang Excalibur oleh King Arthur ikut disertakan Warner Bros bersamaan dengan perilisan poster.

Temptation blackens the heart. Jude Law is King Vortigern in #KingArthur - In theaters May 12. pic.twitter.com/PcBXiWt6sM