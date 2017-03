Bukan Reboot, Warner Bros Sajikan Prekuel The Matrix?

LOS ANGELES - Warner Bros dikabarkan ikut membantah rumor tentang pembuatan reboot film The Matrix.

Dilansir melalui Aceshowbiz, Minggu (19/3/2017), salah seorang narasumber mengatakan bahwa pihak Warner Bros lebih memilih untuk menyajikan prekuel dari The Matrix, dengan menjadikan sosok Morpheus muda sebagai inti cerita.

Nantinya, karakter Morpheus muda disebut-sebut bakal diperankan oleh Michael B. Jordan apabila Warner Bros benar-benar merealisasikan ide mereja tentang versi spin-off dari The Matrix. Diketahui, Morpheus dalam trilogi The Matrix diperankan oleh Laurence Fishburne yang dikenal sebagai sosok bijaksana dan memiliki pembawaan layaknya biarawan.

Kendati belum terdapat keterangan resmi terkait alur cerita yang digunakan dalam film baru The Matrix, Zak Penn selaku penulis skenario tampak menunjukkan ketertarikan atas ide pembuatan spin-off tersebut. Hal ini ditunjukkan Penn lewat cuitan yang ia tulis dalam laman Twitter pribadinya. Diketahui, Penn juga salah satu pihak yang membantah rumor tentang pembuatan reboot film The Matrix.

"Apakah aku ingin melihat kisah yang lebih dalam lagi dari jagad The Matrix? Tentu saja. Sebuah ide yang sangat brilian," cuitnya.

Film The Matrix pertama kali muncul di tahun 1999 dengan mengusung Keanu Reeves sebagai bintang utama. Mengangkat latar belakang tentang kehidupan manusia di masa depan yang secara tidak sadar telah dikontrol oleh mesin simulator, The Matrix kala itu sukses membawa pulang empat penghargaan Oscar dalam kategori Best Film Editing, Best Sound, Best Sound Effect Editing, dan Best Visual Effects.