Setelah Beauty and the Beast, 3 Film Ini Bakal Diadaptasi ke Live-Action

Aladdin

Setahun setelah Beauty and the Beast, Disney kembali membuktikan bahwa dirinya adalah yang terbaik dalam menggarap film animasi. Aladdin yang dirilis tahun 1992, berhasil memenangkan Piala Oscar dari kategori Best Score dan Best Song. Setelah Mulan, Aladdin akan menjadi film live-action selanjutnya dari Disney. Guy Ritchie telah ditetapkan sebagai sutradara untuk film ini. Sebagian besar elemen musikal dari film ini akan tetap dipertahankan, meskipun masih menjadi pertanyaan besar siapa yang akan mengisi suara Genie setelah Robin Williams meninggal dunia.

The Lion King

Kesuksesan besar yang diraup dari film live-action The Jungle Book tahun lalu sepertinya membuat Disney semakin serius mengangkat semua film animasinya ke versi yang lebih hidup. The Lion King akan menjadi proyek selanjutnya yang digarap oleh sutradara The Jungle Book, Jon Favreau. Meski masih belum mendapatkan jadwal perilisan, banyak yang berharap karakter-karakter favorit seperti Simba, Nala, Mufasa, dan Scar di tahun 1994 tersaji kembali dengan versi yang lebih baik.

Mulan

Mulan ternyata menjadi film selanjutnya yang akan digarap oleh Disney ke dalam versi live-action. Kisah seorang perempuan China yang menyamarkan dirinya menjadi seorang pria untuk berperang bersama ayahnya, Mulan akan kembali ke layar bioskop tanggal 2 November 2018. Pemilihan pemain harus dipertimbangkan dengan baik oleh Disney demi film ini. Mereka sampai saat ini masih mencari para pemain yang pas, sebagian besar aktor-aktor dari China, agar keaslian dari ceritanya tidak pudar hanya karena membawa aktor dari luar ke dalam jajaran pemainnya.