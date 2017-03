Lepas dari SNSD, Jessica Jung Akui Lebih Bebas

SEOUL - Jessica Jung berbagi pemikirannya setelah resmi hengkang dari SNSD pada 2014 silam. Keputusannya keluar dari grup pelantun In to the New World tersebut adalah untuk melanjutkan mimpinya dalam bidang bisnis dan fashion.

Dalam sebuah wawancara dengan majalah Marie Claire Taiwan, kakak Krystal f(x) ini mengaku kalau ia sempat merasa takut sejak berkarier solo. Pasalnya, ia harus kembali memulai semuanya dari awal dan seperti menjadi orang baru di dunia.

"Aku sangat takut pada tahun 2014 saat aku pergi dari SNSD, dan aku merasa seperti ada di dunia baru," ujar Jessica dilansir Soompi.

Tak hanya rasa takut yang melandanya. Ia juga mengaku bebas dari jeratan batasan untuk menggaoai mimpinya setelah menjadi artis solo.

"Setelah meninggalkan SNSD, aku memiliki kebebasan untuk melakukan banyak hal secara langsung. Aku hampir berusia 30 tahun. Aku ingin hidup untuk mimpiku, bukan orang lain. Kalau aku masih menjadi member SNSD, aku tidak bisa merasakan pengalaman ini," tegasnya.

Setelah hengkang dari girlband besutan agensi raksasa SM Entertainment, ia kini telah menjadi seniman di berbagai bidang. Ia merilis sebuah brand fashion hasil desainnya bernama BLANC & ECLARE, menjadi aktris, musisi dan penyanyi solo dengan dua buah album yang telah dirilis.