Niall Horan Guraukan Tradisi Irlandia via Twitter

LOS ANGELES – Sebagai seorang Irish, kelahiran Irlandia, Niall Horan pasti selalu merayakan St. Patrick’s Day setiap tahunnya. Sama seperti sebelumnya, tahun ini pun ia melakukan hal yang sama namun dengan cara berbeda, yakni bergurau di Twitter.

“Literally baru saja google St. Patricks day untuk melihat apa yang sedang terjadi di seluruh dunia,” tulisnya mengawali pembicaraan dengan para netizen.

Literally googled St.patricks day to see what was going on around the world for it.